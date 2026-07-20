Tesla will in Deutschland expandieren

Grünheide (dpa/d.de) - Der US-Elektroautobauer Tesla setzt dank der Steigerung von Nachfrage und Gewinn auf einen rasanten Ausbau der Produktion im deutschen Werk in Grünheide bei Berlin. „Für das Geschäftsjahr 2026 prognostiziert die Gesellschaft eine deutlich steigende Produktionsmenge im Vergleich zum Vorjahr“, heißt es im Tesla-Geschäftsbericht.

Mehr als 30 Märkte würden aus Grünheide beliefert, weitere sollten erschlossen werden. Die Kapazitätsauslastung solle entsprechend steigen. Geplant ist, die Produktion in Grünheide auf bis zu 7.500 Fahrzeuge pro Woche – das wären 375.000 im Jahr – hochzufahren und die Batteriezellfertigung auszubauen. Insgesamt sollen 3.500 neue Arbeitsplätze entstehen.

Tesla will die gesamte Wertschöpfungskette von der Batteriezelle bis zum fertigen Fahrzeug bündeln. Das sei „in dieser Form einzigartig in Europa“. Ein Ausbau des Werks war bisher an die Frage der Entwicklung der Märkte gekoppelt. Die vollständige Abbildung der Batteriewertschöpfung in Grünheide bleibe an ökonomische Rahmenbedingungen geknüpft, weil die Zellproduktion in Europa im Vergleich mit USA und China großen Herausforderungen unterliege.

Das Tesla-Werk in Grünheide hatte Ende 2025 rund 11.000 Beschäftigte inklusive Leiharbeiter. Die Fabrik ist Brandenburgs größter Industriebetrieb.