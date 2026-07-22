Rekord bei der Offshore-Windenergie

Berlin (dpa) – Der Ausbau der Windenergie auf See kommt in Deutschland voran. Mit 1.077 Megawatt neu installierter Leistung gab es im ersten Halbjahr 2026 einen besonders starken Zuwachs, wie der Bundesverband Windenergie Offshore mitteilte. Zum Stichtag 30. Juni wurde damit in erstmals die Marke von zehn Gigawatt (GW) überschritten. Auf Nord- und Ostsee waren demnach 1.764 Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 10,8 GW im Betrieb.

2025 produzierten die deutschen Offshore-Windenergieanlagen nach Angaben des Bundesverbands Windenergie rund 26,1 Millionen Megawattstunden Strom. Das reichte rechnerisch, um den Bedarf von 8,7 Millionen Haushalten mit einem Jahresverbrauch von 3.000 Kilowattstunden abzudecken.