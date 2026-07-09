Merz kündigt Tomahawk-Kauf für Deutschland an

Berlin (dpa, d.de) – Bundeskanzler Friedrich Merz hat in seiner Regierungserklärung nach dem NATO-Gipfel in Ankara den Kauf von US-Mittelstreckenwaffen des Typs Tomahawk angekündigt. Deutschland habe sich darüber mit den USA verständigt. „Wir schließen damit eine wichtige strategische Lücke in unserer Verteidigung“, sagte Merz im Bundestag. Zugleich werde Deutschland gemeinsam mit europäischen Partnern eigene weitreichende Waffensysteme entwickeln.

Die Tomahawk-Marschflugkörper haben eine Reichweite von bis zu 2.500 Kilometern und sollen künftig in Deutschland stationiert werden. Ursprünglich hatten die USA die Stationierung eigener Mittelstreckenwaffen bereits 2024 angekündigt. Nachdem die neue US-Regierung dieses Vorhaben nicht weiterverfolgte, verständigten sich beide Seiten nun auf den Kauf der Systeme durch Deutschland.

Merz verwies zudem auf die gestiegenen Verteidigungsausgaben Deutschlands. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine habe Deutschland seine Verteidigungsausgaben verdoppelt. Für das Jahr 2026 seien 124 Milliarden Euro vorgesehen. Russland bleibe eine „ernsthafte Bedrohung“ für die Sicherheit Europas.

Der Bundeskanzler zog zugleich eine Bilanz des NATO-Gipfels in Ankara. Dort bekräftigten die Mitgliedstaaten ihre Unterstützung für die Ukraine und vereinbarten, die europäische Verantwortung innerhalb des Bündnisses weiter auszubauen. Deutschland will neben der Beschaffung amerikanischer Systeme auch die Entwicklung einer europäischen Fähigkeit für weitreichende Präzisionswaffen vorantreiben. Mehrere NATO-Staaten arbeiten dafür im Projekt „European Long-Range Strike Approach“ (ELSA) an einem Marschflugkörper mit einer Reichweite von mehr als 2.000 Kilometern.