Reiche: Deutschland ist auf dem Weg zum KI-Champion in der Industrie

Berlin (d.de) – Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche hat die Plattform Industrie 4.0 neu aufgestellt und den Ausbau von Künstlicher Intelligenz in der deutschen Industrie zur Priorität erklärt. Gemeinsam mit Vertretern aus Wirtschaft, Forschung und Verbänden gab sie am Freitag in Berlin den Startschuss für die Neuausrichtung des Netzwerks. Ziel ist es, KI-Anwendungen bis 2030 flächendeckend in der Industrie zu etablieren und so Wettbewerbsfähigkeit sowie technologische Souveränität Deutschlands zu stärken.

„Deutschland ist auf dem Weg zum KI-Champion in der Industrie“, sagte Reiche. Datengetriebene und KI-basierte Anwendungen sollten bis 2030 zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor werden.

An der neuen Leitungsrunde beteiligen sich 17 Industrieunternehmen sowie Forschungsinstitute und Verbände, darunter Siemens AG, TRUMPF SE + Co. KG, SAP SE, Mercedes-Benz AG, Robert Bosch GmbH und die Fraunhofer-Gesellschaft. Bis September soll ein Arbeitsplan für den Aufbau eines Ökosystems für industrielle KI vorliegen. Zudem soll die Plattform für weitere Unternehmen, Start-ups und den Mittelstand geöffnet werden.