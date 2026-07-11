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Bundesaußenminister Johann Wadephul
Bundesaußenminister Johann Wadephul (Archiv) © pa/dpa

Wadephul kündigt deutsch-französische Initiative für Libanon an

Friedensbemühungen für den Nahen und Mittleren Osten stehen vor deutsch-französischem Ministerrat im Fokus, ebenso die Stärkung der EU-Außenpolitik. 

11.07.2026

Berlin (dpa) – Bundesaußenminister Johann Wadephul hat eine deutsch-französische Initiative für den Libanon angekündigt. „Wir wollen mit Frankreich eine gemeinsame Politik für den Libanon formulieren, um die Chance auf einen Frieden im Nahen und Mittleren Osten zu erhöhen“, sagte er der Zeitung „Tagesspiegel“ vor dem deutsch-französischen Ministerrat in der kommenden Woche. 

Zugleich kündigte der Minister weitere gemeinsame Initiativen mit Frankreich an. Beide Länder wollten Europa außenpolitisch handlungsfähiger machen und dazu unter anderem das „Kompetenzwirrwarr“ in der EU-Außenpolitik auflösen. 

Mit Blick auf den Ukraine- und den Iran-Krieg sprach sich Wadephul für einen neuen Anlauf zu Verhandlungen aus. „Wir sollten jetzt einen sehr ernsthaften Versuch unternehmen, beide Konflikte beizulegen“, sagte er. Keiner der beiden Konflikte werde auf dem Schlachtfeld entschieden, „sondern am Verhandlungstisch – je eher, desto besser für die Menschen“. 

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