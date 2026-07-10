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Rekordzahl neuer Startups in Deutschland © picture alliance / Bildagentur-online/Blend Images | Blend Images/FS Property releaseoductions

Gründungsrekord bei deutschen Startups

Dank des KI-Booms sind in Deutschland im ersten Halbjahr 2026 mehr als 3.000 Startups entstanden – so viele wie nie zuvor. 

10.07.2026

Berlin (dpa) – In Deutschland ist im ersten Halbjahr eine Rekordzahl neuer Startups entstanden. „Deutschland erlebt eine neue Gründerzeit“, sagte Wirtschaftsministerin Katherina Reiche der Deutschen Presse-Agentur. Jetzt komme es darauf an, aus diesem Gründungsboom einen Wachstumsschub zu machen. Anspruch sei, dass aus guten Ideen erfolgreiche Unternehmen würden - bis hin zu Weltmarktführern. Von Anfang Januar bis Ende Juni wurden 3.053 neue Firmen gegründet, zeigt eine neue Studie des Startup-Verbands. Zentraler Treiber sei Künstliche Intelligenz, die es Gründern ermögliche, schneller und einfacher mit weniger Kapital zu starten.

Reiche will künftig mit einer neuen Startup-Strategie Wachstumsfirmen in Deutschland stärken. Ein Entwurf mit mehreren Maßnahmen, darunter bessere Finanzierungsbedingungen, Bürokratieabbau und leichtere Gründungsprozesse, befindet sich in Abstimmung.

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