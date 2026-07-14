Merz: neue Dynamik für Koalition der Willigen

Paris (d.de) - Nach dem Gipfeltreffen der sogenannten Koalition der Willigen in Paris hat Bundeskanzler Friedrich Merz die Bereitschaft aller Beteiligten bekräftigt, auch nach einem Waffenstillstand zur Sicherheit der Ukraine beizutragen. „Wir werden unsere enge Zusammenarbeit als Koalition der Willigen fortsetzen“, sagte Merz. Zusammen habe man in den letzten Wochen eine neue diplomatische und militärische Dynamik geschaffen – diese müsse nun genutzt werden.

Die Partner wollen die Hilfe für Kyjiw weiter ausbauen. Beim Nato-Gipfel in Ankara wurde beschlossen, die Ukraine in diesem und im kommenden Jahr jeweils mit mehr als 70 Milliarden Euro zu unterstützen. Die Herstellung von Flugabwehrsystemen und Abstandswaffen in Europa soll ausgebaut werden. Zudem wolle man beim Schutz vor ballistischen Raketen gemeinsam vorangehen. „Das wird auf Sicht auch der Ukraine helfen, Russlands Aggression standzuhalten“ so Merz.

Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron hatte die Staats- und Regierungschefinnen und -chefs der Koalition der Willigen, einem Zusammenschluss von 36 Ländern, zu einem Abendessen in den Élysée-Palast eingeladen. Anlässlich des französischen Nationalfeiertags am 14. Juli nimmt Bundeskanzler Merz zudem an der Militärparade auf den Champs-Élysées teil.