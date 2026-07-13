„Gorch Fock“ gewinnt Regatta in Nordamerika

Boston/Berlin (dpa) - Regattasieg der „Gorch Fock“: Das Segelschulschiff der Deutschen Marine hat in Nordamerika nach 50 Jahren eine Wettfahrt mit baugleichen Schwesterschiffen gewonnen. Der militärische Großsegler kam bei der Regatta „Five Sister Trophy“ nach rund 7,5 Stunden als erstes Schiff an.

„Dieser Erfolg gehört meiner Besatzung“, sagte Kommandant Elmar Bornkessel. Und: „Dieser Sieg zeigt, was Seemannschaft, Disziplin und gemeinsamer Wille leisten können.“

Auf dem Weg von New York nach Boston führte die rund 60 Seemeilen – ca. 111 Kilometer - lange Rennstrecke über das anspruchsvolle Seegebiet um Cape Cod. Die deutsche Mannschaft konnte dabei die „Eagle“ (USA) um 38 Minuten, die „Sagres“ (Portugal) um eine Stunde und die „Mircea“ (Rumänien) um zwei Stunden hinter sich lassen.

Die „Gorch Fock“ war wie ihre drei inzwischen noch aktiven Schwesterschiffe anlässlich der Feierlichkeiten zur 250-jährigen Unabhängigkeit der USA in New York.

Es war das zweite Mal, dass die bei Blohm+Voss gebauten Schiffe gegeneinander antraten. Vor 50 Jahren war die Wettfahrt schon einmal ausgetragen worden, damals zum 200-jährigen Jubiläum der USA.