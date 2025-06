Berlin feiert drei Tage Karneval der Kulturen

Berlin (d.de/dpa) - Der Karneval der Kulturen, Deutschlands größtes Fest der Vielfalt und des friedlichen Miteinanders wird über Pfingsten von hunderttausenden Menschen in Berlin gefeiert. Höhepunkt des seit 1996 stattfindenden internationales Straßenfest mit Bühnenprogrammen und Partys ist ein Umzug am Pfingstsonntag durch Berlin. Mehr als 70 Teilnehmergruppen werden in diesem Jahr bei dem Umzug durch ein Spalier von hunderttausenden Besuchern durch den Stadtteil Friedrichshain ziehen.

Unter dem diesjährigen Motto „Mitmachen – und Mut machen“ will das Festival wie es seine Tradition ist, ein Zeichen für Vielfalt, soziale Gerechtigkeit und kulturelle Teilhabe setzen. Nageführt wird der Zug auch in diesem Jahr wieder von der Sambagruppe „Sapucaiu no Samba“ die mit Tänzerinnen und Trommeln brasilianisches Flair nach Berlin bringt.