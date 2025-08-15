Bundesregierung fordert Sicherheitsgarantien für Ukraine

Berlin (d.de) - Heute treffen US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin auf einer US-Militärbasis in Alaska zusammen. Es ist das erste persönliche Gespräch der beiden seit sechs Jahren und findet vor dem Hintergrund des anhaltenden russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine statt.

Bundeskanzler Friedrich Merz bekräftigte auf X die Chance für Russland, einem Waffenstillstand zuzustimmen und alle Feindseligkeiten einzustellen. „Wir erwarten von Präsident Putin, dass er das Gesprächsangebot von Präsident Trump ernst nimmt und nach dem Treffen in Alaska ohne Bedingungen in Verhandlungen mit der Ukraine eintritt.“ Ziel des Treffens müsse ein Gipfel sein, an dem auch der ukrainische Präsident Selenskyj teilnimmt. „Die Ukraine braucht starke Sicherheitsgarantien. Territoriale Fragen können nur mit dem Einverständnis der Ukrainer entschieden werden“, betonte Merz einen Tag nach einem Ukraine-Gipfel mit Selenskyj in Berlin.