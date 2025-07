Deutsche Industrie produziert überraschend wieder mehr

Wiesbaden (dpa) - Die deutsche Industrieproduktion ist im Mai unerwartet wieder gestiegen. In den Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes legte die Fertigung im Monatsvergleich um 1,2 Prozent zu, teilte das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mit. Erwartet worden war ein leichter Rückgang. Auch im Jahresvergleich meldete das Statistikamt einen ebenfalls unerwarteten Anstieg um 1,0 Prozent. Zur positiven Entwicklung trugen insbesondere der Energiesektor mit einem Plus von 10,8 Prozent, die Pharmaindustrie mit plus 10 Prozent sowie die Automobilindustrie mit plus 4,9 Prozent bei. „Die Industrieproduktion scheint ihre seit Jahresbeginn zu beobachtende Aufwärtsbewegung fortzusetzen, nachdem sie infolge der US-Zollankündigungen im April einen vorübergehenden Dämpfer erlitten hatte“, teilte das Wirtschaftsministerium mit. Die weitere Entwicklung sei jedoch von hoher Unsicherheit geprägt.

Gleichzeitig ist die Zahl der Unternehmensgründungen in Deutschland auf ein Rekordhoch gestiegen. Die Studie Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2024/2025 berichtet, im Vergleich zu den vorangegangenen Jahren sei die Anzahl der Gründungen um ein Viertel gestiegen. Auch die Gründungsquote von Frauen sei höher als je zuvor: 2024 seien 43 von 100 Firmen von Frauen gegründet worden.