Deutschland trauert um Laura Dahlmeier

(d.de) - Die zweifache Olympiasiegerin und siebenfache Weltmeisterin im Biathlon, Laura Dahlmeier, ist am Montag bei einem Bergunfall in Pakistan ums Leben gekommen. Der Tod der 31-Jährigen hat in Deutschland große Betroffenheit ausgelöst – in der Sportwelt ebenso wie in der Politik. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigte sie als „Botschafterin unseres Landes in der Welt“. Auch Bundeskanzler Friedrich Merz zeigte sich betroffen. Auf X schrieb er: „Als Weltmeisterin und Olympiasiegerin vollbrachte sie Leistungen, die in die Biathlon-Geschichte unseres Landes eingegangen sind. Wir trauern mit ihren Angehörigen, Freunden und Weggefährten.“ Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere beendete Dahlmeier mit nur 26 Jahren den Leistungssport, um ihrer Leidenschaft für das Bergsteigen zu folgen. Ihr Mut, eigene Wege zu gehen, macht sie für viele zum Vorbild. Der Deutsche Skiverband erinnert sich an sie als „ein außergewöhnlicher Mensch voller Lebensfreude, Mut und Herzlichkeit – auf und neben der Loipe".