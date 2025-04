Expo eröffnet

Osaka (dpa) - In Japan hat die Weltausstellung Expo in der Millionenmetropole Osaka ihre Tore für die Besucherinnen und Besucher geöffnet. Mehr als 160 Länder, Regionen und internationale Organisationen zeigen bis zum 13. Oktober in Pavillons ihre Ideen zum Thema „Designing Future Society for Our Lives“. Dabei stehen unter anderem Nachhaltigkeit und Klimaschutz im Fokus.

Im deutschen Pavillon, bestehend aus kreisförmigen Holzgebäuden als Symbol für Kreislaufwirtschaft, geht es um die Zukunft modernen Lebens bei gleichzeitiger Schonung der Ressourcen. An interaktiven Displays können die Besucher ihre Vorstellungen einer Stadt der Zukunft visualisieren und erfahren, was deutsche Firmen in Hinblick auf Nachhaltigkeit zu bieten haben.

Das auf der künstlichen Insel Yumeshima (auf Deutsch: Trauminsel) gelegene Gelände der Expo ist umgeben vom spektakulären „Grand Ring“, einer rund zwei Kilometer langen und bis zu 20 Meter hohen Holzkonstruktion - nach Angaben der Organisatoren der größten der Welt. Das Bauwerk soll in einer Zeit geopolitischer Spannungen das Konzept der Expo - Vielfalt und Einheit - symbolisieren.

Die Organisatoren hoffen auf rund 28 Millionen Besucher.