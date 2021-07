Hilfe für die Flutopfer statt Autorennen am Nürburgring

Tausende Motorsportfans hatten sich das Wochenende vom 16. bis 18. Juli fett rot im Kalender angestrichen: Für viele sind die Truckracer mit ihren 1200 PS unter der Haube die wahren Könige des Motorsports. Am Nürburgring sollten sich die Ungetüme aus fünf Tonnen Eisen und Stahl um die Europameisterschaft duellieren.

Auch für Ferry das Highlight des Jahres - wie schon die letzten Male war der Niederländer als Sportwart eingeteilt, um am Streckenrand mit der Flagge zu wedeln. Doch dann kam die Flut. Und Ferry musste keine Sekunde nachdenken. Natürlich blieb er, um zu helfen.

"Ich bin Rennsportfan durch und durch, und natürlich hatte ich mir mein Wochenende anders vorgestellt. Aber in solchen Momenten ist alles andere Nebensache, jetzt steht Helfen an erster Stelle."

Am Mittwoch war Ferry die 200 Kilometer aus Hamm angereist, in einem Supermarkt in Ahrweiler stand er an der Kasse, als die Flutkatastrophe langsam ihren Lauf nahm. Ferry schaffte es noch halbwegs trocken zum Campingplatz am Nürburgring, als er um Hilfe gebeten wurde. Jetzt steht er zwischen den vielen Regalen mit Säften, Margarine und Wasser und packt wie Hunderte andere freiwillige Helfer tatkräftig mit an.

"Wenn eine Familie vor Dir steht, Frau nur mit Handtuch, Mann in einem Bademantel und das Kind an der Hand, dann kann man noch so stark sein, dann kommen einem einfach die Tränen", sagt der Niederländer sichtlich gerührt. "Ich habe schon einige Hochwasser in meiner Heimat mitgemacht, aber so etwas habe ich noch nie erlebt."

Hunderte Motorsportfans springen als Helfer ein

Simone Becker steht Ferry in ihrer Begeisterung für den Rennsport in nichts nach, seit 20 Jahren pilgert sie zum Nürburgring. Donnerstagfrüh um 2 Uhr morgens, also mitten in der Nacht, machte sie sich auf zum Hilfszentrum, auch Becker musste nicht lange überlegen.