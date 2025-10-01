Initiative „Made for Germany“ will 735 Mrd. Euro investieren

Berlin (dpa) – Die Unternehmensinitiative „Made for Germany“ will bis 2028 rund 735 Milliarden Euro in den Standort Deutschland investieren. Seit der offiziellen Ankündigung im Juli schlossen sich 44 Unternehmen an. Damit zählt die Initiative nun 105 Mitglieder, darunter mittelständische, internationale Unternehmen und Startups.

„Die Unternehmen sind bereit, Verantwortung zu übernehmen und entschlossen zu handeln, um einen Beitrag zur Wachstumswende zu leisten“, teilte das Bündnis mit.

Bundeskanzler Friedrich Merz hatte beim ersten Treffen der Initiative im Kanzleramt im Juli den Schulterschluss mit Top-Managern gesucht und von einer der größten Investitionsinitiativen der vergangenen Jahrzehnte gesprochen.

Die Summe umfasse sowohl bereits geplante als auch neue Kapitalinvestitionen, Ausgaben für Forschung und Entwicklung sowie Zusagen internationaler Investoren, hieß es nach Angaben der Initiative. Ein „dreistelliger Milliardenbetrag“ entfällt auf Neuinvestitionen, die unter anderem von Siemens und der Deutschen Bank angestoßen worden waren.