Leo Neugebauer holt Gold im Zehnkampf

Tokio (d.de) - Leo Neugebauer hat bei der Leichtathletik-WM in Tokio den größten Erfolg seiner Karriere gefeiert: Der 25-Jährige gewann Gold im Zehnkampf und krönte sich mit 8804 Punkten zum neuen Weltmeister. In einem packenden Finale über 1.500 Meter setzte er sich gegen Ayden Owens-Delerme aus Puerto Rico und den US-Amerikaner Kyle Garland durch.

Neben Neugebauers Gold gab es für das deutsche Team noch vier weitere Podestplätze. Malaika Mihambo holte Silber im Weitsprung. Marathonläufer Amanal Petros gewann in einem packenden Finale ebenfalls Silber im Foto-Finish. Am letzten Wettkampftag der Leichtathletik-WM gewann die 4x100-Meter-Staffel der Frauen Bronze und Merlin Hummel holte mit einer persönlichen Bestweite von 82,77 Metern die Silbermedaille im Hammerwurf.