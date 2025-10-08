Merz: Bremerhaven für Welthandel unverzichtbar

Bremerhaven (dpa/d.de) – Bundeskanzler Friedrich Merz hat den Hafen Bremerhaven als Schlüsselstandort für Deutschlands Handel und Sicherheitspolitik bezeichnet. Bei seinem Antrittsbesuch in Bremen sagte Merz am Dienstag, der Standort sei für die Bundesrepublik „unverzichtbar“ und habe auch mit Blick auf die militärische Zusammenarbeit eine „herausragende Bedeutung“.

„Bremerhaven ist ein zentraler Knotenpunkt für unseren Export, für unsere Versorgungssicherheit und für die internationale Zusammenarbeit“, sagte Merz. Wirtschaftliche Stärke, Sicherheitspolitik und Infrastruktur seien eng miteinander verbunden. Bund und Länder müssten deshalb gemeinsam in die Zukunftsfähigkeit des Hafens investieren.

Merz lobte die Leistungsfähigkeit des Standorts und verwies auf die enge Kooperation beim Schutz kritischer Infrastruktur. Bremerhaven spiele eine wichtige Rolle im internationalen Warenverkehr und bei der logistischen Anbindung Deutschlands an globale Märkte.

Zum Abschluss seines Besuchs sprach der Kanzler mit Hafenarbeitern sowie Vertreterinnen und Vertretern der Landesregierung über aktuelle Herausforderungen im maritimen Bereich.