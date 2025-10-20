Palla: „Wir wollen Menschen mit unseren Zügen begeistern“

Berlin (dpa, d.de) – Die neue Bahnchefin Evelyn Palla will die Deutsche Bahn grundlegend erneuern. „Wir drehen den Konzern auf links: Ich setze auf einen kompletten Neuanfang“, sagte Palla. Künftig sollen Entscheidungen nicht mehr in der Zentrale, sondern stärker in den jeweiligen Bereichen getroffen werden. „Ich mache die Macher vor Ort zu den Entscheidern“, so Palla.

Mit dem Start des neuen ICE L will die Bahn auch für die Fahrgäste sichtbare Fortschritte zeigen. „Wir wollen die Menschen mit unseren Zügen begeistern“, sagte Palla. Mit dem neuen ICE L setze der Konzern klar auf mehr Komfort und Zuverlässigkeit für Fahrgäste. Jeder neue Zug zahle auf einen stabilen Betrieb ein. „Deshalb haben wir unsere Flotte in den letzten Jahren konsequent modernisiert und viele neue Hochgeschwindigkeitszüge beschafft“, sagte Palla.

Der ICE L wurde am Berliner Ostbahnhof vorgestellt. Zunächst soll er auf der Strecke von Berlin über Hannover nach Münster und Köln fahren, ab Mai 2026 auch zwischen Berlin, Hamburg und Westerland auf der Nordseeinsel Sylt. Später folgen Nord-Süd-Routen über Frankfurt, Bremen, Stuttgart und Dortmund. Der Zug ist vollständig barrierefrei und soll mit mehr Komfort und Zuverlässigkeit punkten.