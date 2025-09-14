Steinmeier: Wir sind ein Land der Kümmerer und Ideengeber

Berlin (dpa) – Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den vielen tausend Menschen in Deutschland gedankt, die sich ehrenamtlich engagieren. Bei der Eröffnung des diesjährigen Bürgerfestes im Park von Schloss Bellevue rief er alle noch nicht für das Gemeinwohl Aktiven dazu auf, sich einzubringen. Etwa an dem von ihm ins Leben gerufenen „Ehrentag“ am 23. Mai kommenden Jahres.

Der Bundespräsident und seine Frau Elke Büdenbender hatten rund 4.000 ehrenamtlich engagierte Menschen in den Park von Schloss Bellevue eingeladen. Den „Ehrentag“ habe man ganz bewusst auf den Jahrestag des Grundgesetzes gelegt. „Das Grundgesetz ist das Fundament unserer Demokratie. Diese Demokratie, die verteidigen wir, gerade jetzt, wo sie angegriffen wird“, betonte Steinmeier. „Wir zeigen: Wir sind ein Land der Kümmerer, der Anpacker, der Bessermacher, der Füreinander-Einsteher und der Ideengeber“, sagte Steinmeier.

Der Bundespräsident eröffnete das Bürgerfest zusammen mit seinem portugiesischen Kollegen Marcelo Rebelo de Sousa. Portugal war in diesem Jahr internationales Partnerland des Bürgerfestes. Auch Rebelo de Sousa zollte den vielen Freiwilligen Respekt und dankte insbesondere den vielen freiwilligen Feuerwehrleuten, die bei den Waldbränden in Europa in diesem Sommer gegen die Flammen gekämpft hätten.