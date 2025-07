Wadephul betont Bedeutung der Wissenschaftsfreiheit

Bundesaußenminister Johann Wadephul hat im Rahmen der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) Stipendiatinnen und Stipendiaten aus 94 Ländern begrüßt. In einer Rede vor den etwa 500 Geförderten an der Freien Universität Berlin betonte Wadephul die hohe Bedeutung der Wissenschaftsfreiheit in Deutschland. „Die Freiheit von Kunst, Wissenschaft, Forschung und Lehre, wie sie in Artikel 5 unseres Grundgesetzes verbürgt ist, werden wir auch in Zukunft hochhalten und schützen. Wir beobachten mit Sorge, dass diese Freiheit in einer wachsenden Zahl von Ländern, auch in unserer europäischen Nachbarschaft, auch unter unseren traditionellen Verbündeten, heute nicht mehr selbstverständlich ist.“ Wadephul wies auch auf das sogenannte „1.000-Köpfe-Programm“ hin, das die neue Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag angekündigt hat und das internationale Talente für den Wissenschafts- und Forschungsstandort Deutschland gewinnen soll.