Wadephul: Glücklich über nahende Geiselfreilassung und Waffenruhe

Berlin (dpa) – Außenminister Johann Wadephul hat die Verständigung in den Verhandlungen zur Beendigung des Gaza-Kriegs begrüßt. „Die Einigung auf die erste Phase bedeutet, dass die Freilassung der Geiseln und ein Waffenstillstand kurz bevorstehen“, sagte Wadephul am Donnerstag in Berlin. Er zeigte sich erleichtert über den Durchbruch. Deutschland stehe bereit, die weiteren Schritte in Richtung Frieden zu unterstützen.

US-Präsident Donald Trump hatte zuvor einen Durchbruch bei den indirekten Gesprächen zwischen Israel und der islamistischen Hamas in Ägypten bekanntgegeben. Nach seinen Angaben sollen alle im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln in Kürze freikommen. Israel werde in der ersten Phase des US-Friedensplans seine Truppen auf eine vereinbarte Linie zurückziehen. Die Hamas bestätigte die Einigung.

Wadephul nimmt am Donnerstag in Paris an einem Treffen mit europäischen und arabischen Außenministerinnen und Außenministern zu den Gaza-Friedensbemühungen teil. Dabei soll auch über Eckpunkte und Modalitäten eines internationalen Engagements nach einem möglichen Ende des Krieges beraten werden.