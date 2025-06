Reiche: Deutschland und USA sind enge Wirtschaftspartner

Washington (dpa/d.de) – Bei ihrem Antrittsbesuch in den USA vom 18. bis zum 21. Juni hat Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche die enge wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Deutschland und den USA betont. „Über 6.000 deutsche Unternehmen haben in Amerika Standorte, wo sie produzieren, in allen 50 Bundesstaaten“, so die Ministerin. Demnach stellten die Unternehmen mehr als 900.000 Jobs in den USA. „Es geht um Wachstum, um Investitionen, um gute Arbeitsplätze, um funktionierende Wertschöpfungsketten.“ Das bilaterale Warenhandelsvolumen beider Länder beträgt rund 253 Milliarden EUR.

In ihren Gesprächen mit dem US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer, Handelsminister Howard Lutnick und Finanzminister Scott Bessent setzte sich die Ministerin dafür ein, den aktuellen Zollstreit der USA mit der EU schnell zu beenden. US-Präsident Donald Trump hatte kurz nach seinem Amtsantritt mit der Ankündigung neuer Zölle auf Importe aus der EU einen neuen Handelskonflikt ausgelöst. Diese wurden zwar nach großen Turbulenzen an den Aktien- und Finanzmärkten zum Teil ausgesetzt – die Frist endet am 9. Juli. Doch für die Unternehmen bedeutet dies dennoch eine hohe Unsicherheit. „Der derzeitige Zollstreit kostet die deutsche Wirtschaft Millionen von Euro pro Tag“, so Reiche.

Die Hoffnung ist nach wie vor, dass es bis zum 9. Juli zu einer Einigung kommt. Besonders für die deutsche Automobilindustrie ist der US-Markt von herausragender Bedeutung. Kein anderes Land nimmt aktuell so viele neue Pkw aus Deutschland ab wie die USA: 2024 lag der Anteil der USA an den deutschen Autoexporten bei 13,1 Prozent. Das ist höher als der Anteil exportierter Pkw nach China. Viele deutsche Marken produzieren und verkaufen dort direkt.