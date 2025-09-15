Zum Hauptinhalt springen
Basketball: Deutschland ist Europameister

Deutschland hat die Basketball-Europameisterschaft gewonnen und damit das seltene Double aus WM- und EM-Titel perfekt gemacht.  

15.09.2025
Basketball: Deutschland ist Europameister
© dpa

Riga (dpa) - Deutschland hat zwei Jahre nach dem sensationellen WM-Triumph von Manila auch die europäische Krone erobert und sich damit im Basketball-Geschichtsbuch verewigt.  

In einem elektrisierenden Endspiel hat sich das Team um NBA-Profi Franz Wagner in Riga gegen die Türkei mit 88:83 (40:46) durchgesetzt und damit den zweiten EM-Titel nach 1993 gefeiert.  

Besonders überzeugten die Spieler Dennis Schröder und Isaac Bonga, der mit 20 Punkten aus dem deutschen Team herausragte. Schröder sorgte in der Schlussphase für wichtige Zähler.  

Deutschland hat bei der EM alle neun Partien für sich entschieden. Vor 11.000 Zuschauerinnen und Zuschauern - darunter auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier - in der ausverkauften Arena bewahrte das Team von Interims-Bundestrainer Alan Ibrahimagic nach einem schwachen Start die Nerven. 

