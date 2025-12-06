Zum Hauptinhalt springen
+
Gebärdensprache Zur Suche wechseln Sprachmenü öffnen Metamenü öffnen
Sprachmenü schließen
Metamenü schließen

Bundestag beschließt Gesetz für neuen Wehrdienst

Ab 1. Januar 2026 gilt für junge Männer die Pflicht zur Auskunft und Musterung. Der Dienst selbst ist weiter freiwillig. 

06.12.2025
Bundeswehrjacken hängen an einem Kleiderständer.
Nach den neuen NATO-Zielen braucht Deutschland im Ernstfall 460.000 Soldaten. © dpa

Berlin (dpa) - Der Bundestag hat grünes Licht für den neuen Wehrdienst gegeben. Alle jungen Männer und Frauen ab Geburtsjahrgang 2008 werden vom nächsten Jahr an einen Fragebogen zur Person erhalten, der auch die Motivation zum Wehrdienst abfragt. Männer müssen, Frauen können diesen beantworten. Für alle Männer, die ab 1. Januar 2008 geboren wurden, soll dann die Musterung wieder zur Pflicht werden. Praktisch wird sie aber erst später greifen. 

Die Pläne sehen vor, dass der Bundestag über eine sogenannte Bedarfswehrpflicht entscheiden soll, wenn Zielmarken für die Vergrößerung der Bundeswehr verfehlt werden sollten. 

Ende Oktober 2025 hatte die Bundeswehr 184.242 aktive Soldaten, darunter 12.062 freiwillig Wehrdienstleistende. Die Zahlen sind damit in diesem Jahr erstmals wieder gestiegen. Allerdings braucht Deutschland nach den neuen NATO-Zielen im Ernstfall 460.000 Soldaten, darunter 260.000 Männer und Frauen in der aktiven Truppe. 

Die Wehrpflicht war 2011 in Deutschland nach 55 Jahren ausgesetzt worden. 

Aus Protest gegen die Wehrdienstpläne gingen junge Menschen in mehreren deutschen Städten auf die Straße. „Wir wollen nicht als Kanonenfutter enden“, hieß es auf Instagram in einem Aufruf.  

Ähnliche Inhalte

Feierliches Gelöbnis im Bendlerblock Berlin, Sitz des Bundesverteidigungsministeriums
Sicherheit
70 Jahre Bundeswehr: Von der Gründung bis zur Zeitenwende
Rekruten im freiwilligen Wehrdienst für den Heimatschutz
Bundeswehr
Staatsbürger in Uniform
Internationale Kooperation in der Deutsch-Französischen Brigade
Bundeswehr
Eine partnerschaftliche Armee

Was denkst du über unser Angebot?

Deine Meinung zählt!

Nutze Deine Chance und hilf mit, deutschland.de weiterzuentwickeln. Wir freuen uns auf Deine Ideen!

Die Teilnahme ist anonym und dauert nur wenige Minuten!

Zur Umfrage geht es hier.