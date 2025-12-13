Deutsche Handballerinnen spielen um WM-Gold

Rotterdam (dpa) – Bei der gemeinsam mit den Niederlanden ausgerichteten Handball-Weltmeisterschaft der Frauen steht die Mannschaft von Gastgeber Deutschland im Finale – erstmals seit ihrem Titelgewinn von 1993. Die Auswahl von Bundestrainer Markus Gaugisch gewann das Halbfinale in Rotterdam gegen Titelverteidiger Frankreich sensationell mit 29:23 (15:12).

Im Finale, das ebenfalls in der niederländischen Hafenstadt gespielt wird, trifft das DHB-Team am Sonntag auf Olympiasieger Norwegen. Vor rund 5.000 Zuschauern im Halbfinale war Kapitänin Antje Döll mit neun Toren beste deutsche Werferin.“