Deutsche Außenpolitik – News des Tages

21.04.2023: Freilassung von Menschenrechtsverteidigern in China gefordert

Berlin (d.de) – Die Außenministerien von Deutschland und Frankreich haben die Freilassung von in China verurteilten und festgenommen Menschenrechtsverteidigerinnen und -verteidigern gefordert. „Mit Bestürzung haben wir die Verurteilung des Menschenrechtsverteidigers Xu Zhiyong und des Juristen Ding Jiaxi zu 14 beziehungsweise 12 Jahren Gefängnis zur Kenntnis genommen, ebenso wie die Festnahme des Anwalts und Trägers des Deutsch-Französischen Preises für Menschenrechte Yu Wensheng und seiner Ehefrau Xu Yan“, erklärten Sprecher des Auswärtigen Amts und des französischen Außenministeriums. „Wir fordern ihre umgehende Freilassung und ein Ende der Repressalien gegen Menschenrechtsverteidigerinnen und -verteidiger.“

20.04.2023: Baltic Offshore Wind Forum am 9. Mai in Berlin

Berlin (d.de) - Im Rahmen seines Vorsitzes im Ostseerat (CBSS) wird Deutschland gemeinsam mit Dänemark das Baltic Offshore Wind Forum am 9. Mai 2023 in Berlin ausrichten. Offshore-Windenergie kann einen wesentlichen Beitrag zur Energieunabhängigkeit leisten. Um dieses Potenzial auszuschöpfen, streben die Ostseeanrainerstaaten eine verstärkte Zusammenarbeit beim Ausbau von erneuerbaren Energiequellen und der notwendigen Infrastruktur an. Zudem wird die Energiesicherheit im Ostseeraum durch den illegalen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine vor neue Herausforderungen gestellt .

Mit dem Forum „Energiesicherheit im Kontext der sich verändernden geopolitischen Landschaft Europas“ bietet Deutschland eine gemeinsame Plattform für die wichtigsten Interessengruppen sowohl aus dem öffentlichen und privaten Sektor wie auch die Zivilgesellschaft. Das Forum wird Vertreterinnen und Vertreter aus dem gesamten Ostseeraum versammeln. Das Forum wird gemeinsam vom Auswärtigen Amt, dem dänischen Außenministerium und der Deutschen Energie-Agentur (dena) ausgerichtet. Gastgeber sind die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock und Lars Løkke Rasmussen, Außenminister des Königreichs Dänemark. Der Ostseerat (CBSS) ist eine zwischenstaatliche Organisation von zehn Mitgliedstaaten und der Europäischen Union, die 1992 auf deutsch-dänische Initiative hin gegründet wurde.

19.04.2023: Bundeskanzler Scholz besucht Portugal

Berlin (d.de) - Bundeskanzler Olaf Scholz besucht Portugal und wird in der Hauptstadt Lissabon Ministerpräsident António Costa treffen. Bei dem Gespräch soll es um aktuelle europa- und wirtschaftspolitische Themen gehen sowie um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

14.04.2023: Bundesregierung begrüßt Reformschritte der Weltbank

Berlin (d.de) - Bei der Weltbank-Frühjahrstagung hat es breite Unterstützung für eine grundlegenden Reform der Weltbank gegeben. Deren Ziel ist, dass die Bank Entwicklungsländer besser bei der Bewältigung globaler Herausforderungen wie dem Klimawandel unterstützen kann. Sofort umgesetzt werden sollen erste Maßnahmen, die es der Weltbank ermöglichen insgesamt 50 Milliarden Dollar zusätzliche Kredite über die nächsten zehn Jahre zu vergeben. Die Reform war im Herbst von Entwicklungsministerin Svenja Schulze und US-Finanzministerin Janet Yellen angestoßen worden. Der deutsche Vertreter bei der Tagung, Niels Annen, Staatssekretär im Entwicklungsminisiterum, sagte: „Das Ziel der Armutsbekämpfung bleibt handlungsleitend für die Weltbank – aber wer erfolgreich Armut bekämpfen will, muss dabei heute Klimawandel, Pandemien und andere globale Krisen mitdenken.“ Er forderte weitere „substantielle Reformschritte“ bis zur Jahrestagung im Oktober.

14.04.2023: Deutschland verurteilt Nordkoreas Raketentest

Berlin (d.de) - Die deutsche Regierung hat den „jüngsten illegalen Start einer ballistischen Langstreckenrakete durch Nordkorea auf das Schärfste“ verurteilt. Der Test einer mutmaßlich atomwaffenfähigen ballistischen Langstreckenrakete sei „ein weiterer eklatanter Verstoß gegen einschlägige Resolutionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, erhöht die Spannungen in der Region auf unverantwortliche Art und Weise und bedroht den regionalen und internationalen Frieden.“ Die Bundesregierung fordert Nordkorea auf, keine weitere Tests zu unterlassen und sich an die Beschlüsse des Sicherheitsrats zu halten.

13.04.2023: Pistorius und Schulze in Niger und Mali

Berlin (d.de) – Verteidigungsminister Boris Pistorius und Entwicklungsministerin Svenja Schulze besuchen die Sahel-Länder Niger und Mali. Beide Regierungsmitglieder machten deutlich, dass Deutschland seiner Verantwortung gegenüber der Sahel-Region auch nach dem geplanten Abzug der Bundeswehr aus Mali weiter gerecht werde. Sie landeten am Donnerstag in Gao, wo die Bundeswehr ein zentrales Feldlager der UN-Mission Minusma unterhält. Die deutsche Beteiligung an dem Einsatz soll bis Mai kommenden Jahres beendet werden. Im Rahmen der UN-Mission sind derzeit mehr als 1100 Männer und Frauen der Bundeswehr in Mali stationiert. Zugleich will Deutschland sein entwicklungspolitisches Engagement in der Sahel-Region vertiefen. Im Niger soll die bereits bestehende, erfolgreiche Zusammenarbeit mit den nigrischen Sicherheitskräften verstärkt werden.

13.04.2023: Deutschland sieht erste Fortschritte bei Weltbank-Reform

Washington (d.de) – Deutschland sieht erste Fortschritte bei der angestrebten Reform der Weltbank in Richtung eines stärkeren Engagements für den Klimaschutz. Das Entwicklungsministerium berichtete bei der Weltbank-Frühjahrstagung in Washington, die Finanzkraft der Entwicklungsbank solle in den nächsten zehn Jahren um 50 Milliarden Dollar erhöht werden.

Entwicklungsministerin Svenja Schulze hatte die Reform zusammen mit der US-Finanzministerin Janet Yellen angestoßen. Ziel ist, dass die Bank Entwicklungsländer besser bei Investitionen in den Klimaschutz unterstützt. Bisher ist ihre Hauptaufgabe, armen Ländern günstig Geld zu leihen, um deren Wirtschaft zu stärken und Armut zu reduzieren. Aus Sicht des deutschen Delegationsleiters bei der Tagung, Staatssekretär Niels Annen, reichen die bisher vereinbarten Reformschritte aber noch nicht aus. „Für den nötigen sozial-ökologischen Umbau der Weltwirtschaft braucht die Welt eine echte Transformationsbank“, sagte Annen in Washington. (mit dpa)

12.04.2023: Außenministerin Baerbock reist nach China

Berlin (d.de) - Außenministerin Annalena Baerbock reist vom 13. bis 15. April zu ihrem Antrittsbesuch in die Volksrepublik China. In Peking ist ein Treffen mit ihrem chinesischen Amtskollegen Qin Gang geplant, dessen Einladung sie folgt. Darüber hinaus werden Gespräche mit dem ranghöchsten chinesischen Außenpolitiker Wang Yi sowie Premierminister Li Qiang erwartet. Baerbock wird sich auch mit Vertretern der deutschen Wirtschaft treffen. Zeitgleich mit Baerbock ist der EU-Außenbeauftragte und stellvertretende Präsident der EU-Kommission, Josep Borrel, zu Gesprächen in Peking.

12.04.2023: Umweltministerin Lemke besucht Fukushima

Berlin (d.de) - Vor ihrer Teilnahme am Treffen der Umweltministerinnen und -minister der G7-Staaten in Sapporo besucht Bundesumweltministerin Steffi Lemke die Präfektur Fukushima in Japan. An verschiedenen Gedenkorten tauscht sie sich mit Betroffenen der Tsunami-Katastrophe von 2011 und lokalen Akteuren aus. Außerdem ist ein Besuch des Atomkraftwerks Fukushima Daiichi geplant. Die Tsunami-Katastrophe und ihre Folgen für das Atomkraftwerk Fukushima hatten in Deutschland die Regierung Angela Merkels bewogen, aus der Atomenergie auszusteigen.

11.04.2023: Menschenrechtsbeauftragte reist nach Äthiopien und Südsudan

Berlin (d.de) - Die Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und Humanitäre Hilfe, Luise Amtsberg, besucht Äthiopien und Südsudan. Amtsberg sagte vor ihrem Abflug: „Auch wenn die Waffen im Norden Äthiopiens schweigen, so leiden die Menschen dort noch immer. Die Aufarbeitung der Menschenrechtsverbrechen steht erst am Anfang. Deswegen reise ich anknüpfend an den gemeinsamen Besuch von Außenministerin Baerbock und ihrer französischen Amtskollegin Colonna Mitte Januar nach Äthiopien, um mich über Fortschritte im Friedensprozess und Nationalen Dialog in der Aufarbeitung der Menschenrechtsverletzungen und über die schwierige Situation von Frauen und Mädchen im Land zu informieren.“ Die Bundesregierung bleibe für Äthiopien ein verlässlicher Partner auch im Bereich der humanitären Hilfe.

Danach wird Amtsberg Südsudan, den jüngsten Staat der Welt besuchen. Sie wolle so die Aufmerksamkeit auf eine der vergessenen Krisen unserer Zeit lenken. Amtsberg: „Das Land wird noch immer von Konflikten und Gewalt heimgesucht. In Gesprächen und Projektbesuchen vor Ort werde ich mir ein Bild sowohl über die schwierige Menschenrechtslage als auch die große humanitäre Not im Land machen.“

04.04.2023: Baerbock verurteilt Antipersonenminen

Berlin (d.de). - Anlässlich des Internationalen Tags der Minenaufklärung hat Außenministerin Annalena Baerbock die Ächtung von Landminen betont: „Antipersonenminen sind grausame Waffen. Sie sind der Grund, warum Mütter und Väter in Ländern wie Bosnien und Herzegowina, Kambodscha und Irak noch Jahrzehnte nach einem Konflikt jedes Mal um ihre Kinder bangen müssen, wenn diese nach draußen spielen gehen.“ Baerbock forderte Russland auf, in der Ukraine die „rücksichtlose großflächige Verminung landwirtschaftlicher Flächen einzustellen.“ Deutschland hat sich der Ottawa Konvention zur Ächtung von Landminen angeschlossen und ist zweitgrößter Geldgeber weltweit für humanitäres Minenräumen.

04.04.2023: Deutschland und Jordanien wollen Friedensprozess beleben

Berlin (dpa) - Deutschland und Jordanien wollen gemeinsam Bewegung in den Nahost-Friedensprozess bringen. Außenministerin Annalena Baerbock kündigte dazu am Montag nach einem Gespräch mit dem jordanischen Außenminister Aiman al-Safadi in Berlin ein baldiges Treffen mit Jordanien, Ägypten und Frankreich in der deutschen Hauptstadt an.

03.04.2023: Beauftragter der Bundesregierung besucht Jesiden

Berlin (d.de) – Um sich ein Bild von der Lage der Jesiden und anderer religiöser Minderheiten in Irak zu machen, hat der Religions- und Weltanschauungsbeauftragte der Bundesregierung, Frank Schwabe, Bagdad, Erbil und Dohuk besucht. Im Zentrum der Reise standen Fragen des Wiederaufbaus und der Wiederansiedlung im Sindschar, dem Hauptsiedlungsgebiet der jesidischen Minderheit, die vom IS gnadenlos verfolgt worden war. „Deutschland steht fest an der Seite der Êzîdinnen und Êzîden. Gemeinsam mit der irakischen Regierung und der kurdischen Regionalregierung wollen wir sicherstellen, dass Wiederaufbau und Wiederansiedlung im Sindschar vorangetrieben werden“, sagte Schwabe.

03.04.2023: Bundeskanzler Scholz besucht Rumänien

Berlin (dpa) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat in Bukarest den rumänischen Präsidenten Klaus Iohannis und Ministerpräsident Nicolae Ciuca und die moldauische Präsidentin Maia Sandu besucht. Bei den Gesprächen geht es zunächst um die Europa-, Sicherheits-, und Energiepolitik. Bei einem Dreier-Treffen wird anschließend über die Unterstützung Moldaus gesprochen.

Berlin (d.de) - Die Militärjunta in Myanmar hat die Partei der Nobelpreisträgerin und ehemaligen Regierungschefin Aung San Suu Kyi, die National League for Democracy, und 39 weitere Parteien verboten. Das deutsche Außenministerium verurteilte diese weitere „eklatante Missachtung der eigenen Bevölkerung“ und ihres Wunsches nach Freiheit: „Wir verurteilen das Vorgehen der Junta, die ohne jede demokratische und rechtsstaatliche Grundlage handelt. Die Auflösung der Parteien ist ein zusätzlicher Beleg dafür, dass die vom Militärregime angekündigten Wahlen unter den aktuellen Bedingungen eine Farce und weder sicher, frei oder fair wären. Deutschland ruft das Militär in Myanmar dazu auf, die Gewalt, insbesondere die Angriffe auf die Zivilbevölkerung und die brutale Repression gegen die Opposition, sofort zu beenden und alle politischen Gefangenen freizulassen.“

28.03.2023: Berlin Energy Transition Dialogue eröffnet

Berlin (d.de) Außenministerin Annalena Baerbock hat in Berlin den 9. Berlin Energy Transition Dialogue eröffnet. Die Meldung finden Sie hier.

Berlin (d.de). - Bereits zum vierten Mal treffen sich die Regierungen Deutschlands und der Niederlande, diesmal in den Haag. Im Rahmen der deutsch-niederländischen Regierungskonsultationen sollen gemeinsame Vorhaben besprochen werden. Im Mittelpunkt stehen dabei drei Themen: Klimaschutz und Energiesicherheit, Innovation und Digitalisierung und die Sicherheits- und Verteidigungspolitik angesichts der russischen Aggression gegen die Ukraine. Deutschland und die Niederlande verbinden 567 Kilometer gemeinsame Grenze, die Länder sind wichtige Handelspartner innerhalb der Europäischen Union und beim jeweiligen Nachbarn beliebte Urlaubsländer Mit wenig anderen Ländern sind die Beziehungen so eng und vertrauensvoll wie mit den Niederlanden, sei es wirtschaftlich und politisch, aber auch militärisch und kulturell.

Berlin (d.de) – Katja Keul, Staatsministerin im Auswärtigen Amt, reist zu den Vereinten Nationen nach New York, um die Initiative „Silencing the guns“ zu unterstützen. Keul sagte: „Wie diese UN-Initiative zur Kleinwaffenkontrolle effektiv umgesetzt werden kann, darum wird es in einer offenen Debatte im UN-Sicherheitsrat zu Frieden und Sicherheit in Afrika gehen, zu der die mosambikanische Präsidentschaft eingeladen hat. Mir ist dabei besonders wichtig, dass wir nicht nur die Symptome, sondern auch die Ursachen von Gewalt und Konflikten zusammen mit unseren afrikanischen Partnern bekämpfen. Für uns bedeutet das auch, unsere Stabilisierungsprojekte und Entwicklungspolitik noch enger miteinander und mit afrikanischen Initiativen verzahnen.“