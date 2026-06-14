Deutsche Nationalelf startet gegen Curaçao ins Turnier

Houston (dpa/d.de) – Die deutsche Fußballnationalmannschaft der Männer startet heute Abend in die Fußball-Weltmeisterschaft: Um 19.00 Uhr MESZ trifft das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann im US-amerikanischen Houston auf WM-Neuling Curaçao. Für den 38-jährigen Nagelsmann ist es das erste WM-Spiel als Trainer, sein erklärtes Ziel sind „die ersten drei Punkte“. Die weiteren Gruppengegner sind Côte d'Ivoire und Ecuador.

Im Tor feiert Rekordtorhüter Manuel Neuer zwei Jahre nach seinem Rücktritt sein Comeback und bestreitet sein 125. Länderspiel. Außerdem läuft der Frankfurter Turnierneuling Nathaniel Brown als Außenverteidiger auf. Auch Jamal Musiala beginnt nach überstandener Verletzung: „Wir vertrauen ihm total", betonte Nagelsmann.