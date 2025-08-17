Deutschland gewinnt Hockey-Europameisterschaft

Mönchengladbach (dpa) - Die deutschen Hockey-Herren haben erstmals seit zwölf Jahren wieder einen EM-Titel gewonnen und bleiben mit nun neun Erfolgen Rekordsieger in diesem Wettbewerb. Die Mannschaft von Bundestrainer André Henning bezwang in einem spannenden Endspiel in Mönchengladbach Olympiasieger Niederlande nach dem 1:1 in normaler Spielzeit mit 4:1 im Penalty-Shootout und ist damit amtierender Weltmeister und EM-Titelträger. Zudem sicherte sich die Mannschaft schon vor dem Finale das Ticket für die Weltmeisterschaft 2026 in Belgien und den Niederlanden.