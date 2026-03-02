Zum Hauptinhalt springen
+
Gebärdensprache Zur Suche wechseln Sprachmenü öffnen Metamenü öffnen
Sprachmenü schließen
Metamenü schließen

Friedliche Proteste in Deutschland

Nach dem Tod von Irans oberstem Führer Ali Chamenei gehen Tausende in deutschen Städten für einen Machtwechsel in Teheran auf die Straße.

02.03.2026
Kundgebung in Berlin
Kundgebung in Berlin © picture alliance / Jochen Eckel | R4660 Jochen Eckel

Hamburg/Berlin/München (dpa) – Nach dem Tod von Irans oberstem Führer Ali Chamenei haben in mehreren deutschen Großstädten Tausende Menschen für einen politischen Machtwechsel in Teheran demonstriert. Die Kundgebungen verliefen nach Angaben der Polizei friedlich. 

Kundgebungen gab es unter anderem in Hamburg, Berlin und München. Die größte Demonstration fand in Hamburg statt, wo nach Polizeiangaben rund 5.500 Menschen durch die Innenstadt zogen. In Berlin beteiligten sich 1.800 Menschen. Fernsehbilder und Berichte mehrerer Medien zeigten bei den Demonstrationen Musik, Tanz und Sprechchöre. 

Am Samstagmorgen hatten Israel und die USA koordinierte Raketenangriffe auf Ziele im Iran gestartet. Die israelische Armee teilte anschließend mit, Chamenei sei bei den Angriffen getötet worden. Teheran griff im Gegenzug mehrere US-Militärstützpunkte in der Golfregion an. 

Die Reaktionen innerhalb der iranischen Diaspora in Deutschland fallen unterschiedlich aus. Während einige die militärischen Angriffe als Chance für einen politischen Umbruch sehen, warnen andere vor weiterer Eskalation und den Folgen für die Zivilbevölkerung. 

Chamenei führte die Islamische Republik seit 1989 als oberster religiöser und politischer Entscheidungsträger. In den vergangenen Monaten gingen Sicherheitskräfte im Iran wiederholt gewaltsam gegen regierungskritische Demonstrationen vor, dabei wurden nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen auch zahlreiche Menschen getötet.

Video abspielen

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Inhalte Dritter

Wir verwenden YouTube, um Inhalte einzubetten, die möglicherweise Daten über deine Aktivitäten erfassen. Bitte überprüfe die Details und akzeptiere den Dienst, um diesen Inhalt anzuzeigen.

Einverständniserklärung öffnen

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

Ähnliche Inhalte

Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Keir Starmer
Naher Osten
Merz, Macron und Starmer verurteilen iranische Gegenangriffe
Ein blauer Containerstapler hebt einen gelben Frachtcontainer vor hohen Stapeln aus bunten Schiffscontainern im Hafen.
Freihandel
EU-Mercosur-Abkommen vorläufig in Kraft
Die Bundeswehr kann beim Einsatz unbemannter Waffensysteme ein neues Kapitel aufschlagen
Verteidigung
Bundestag billigt Kamikazedrohnen