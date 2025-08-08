Hanse Sail: Internationales Volksfest an der Ostsee

(d.de) – Mit dem traditionellen Glockenschlag ist die 34. Hanse Sail eröffnet worden. Bis Sonntag werden in der Ostseestadt Rostock knapp 120 Schiffe aus neun Nationen festmachen. Das Treffen der Traditionssegler und Museumsschiffe erwartet wieder hunderttausende Besucher zu einem großen Volksfest. Viele der Traditionsschiffe bieten bis Sonntag insgesamt 16.000 Plätze für Ausfahrten auf die Ostsee.

Rostock präsentiert sich mit dem Fest auch als Standort für die Segelwettbewerbe von möglichen Olympischen Spielen 2036, 2040 oder 2044 in Deutschland.