Klingbeil plant hohe Investitionen in Deutschlands Zukunft

Berlin (dpa) – Straßen ohne Schlaglöcher, pünktliche Züge, sanierte Schulen: Die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland sollen die Folgen des geplanten staatlichen Investitionsschubs in Deutschland bald spüren. Das verspricht Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (Foto) mit dem Haushaltsentwurf 2025. „Wir gehen jetzt das an, was jahrelang in unserem Land vernachlässigt wurde“, sagte Klingbeil.

Der Minister plant milliardenschwere Investitionen in die Bundeswehr, Bildung und Forschung, den Klimaschutz, Digitalisierung, den sozialen Wohnungsbau und in die Bahn. Klingbeil spricht von Rekordinvestitionen in Höhe von mehr als 115 Milliarden Euro in diesem Jahr.

Auch die deutsche Wirtschaft signalisiert eine hohe Investitionsbereitschaft. Am 21. Juli empfangen Bundeskanzler Friedrich Merz und Klingbeil die Spitzen der deutschen Wirtschaft.

Vorab seien nach Informationen der Zeitung „Handelsblatt“ mehr als 30 Unternehmen und ein halbes Dutzend Finanzinvestoren einer Initiative unter dem Arbeitstitel „Made for Germany“ beigetreten. Die Unternehmen würden Investitionen von rund 300 Milliarden Euro innerhalb der nächsten drei Jahre in Deutschland vorbereiten.