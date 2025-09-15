Marathon: Petros holt Silber

Tokio (dpa) - Marathonläufer Amanal Petros hat die Silbermedaille bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio gewonnen. Der 30-Jährige musste sich bei extrem schwülen Bedingungen in einem spannenden Schlusssprint nur Alphonce Simbu aus Tansania geschlagen geben.

Petros lief die prestigeträchtige Strecke von 42,195 Kilometern in Tokio in 2:09:48 Stunden. Der 2012 aus Afrika nach Deutschland geflüchtete Petros holte damit erst die zweite deutsche Marathon-Medaille bei den Männern in der Geschichte von Leichtathletik-Weltmeisterschaften. 1983 in Helsinki gewann der zweimalige Olympiasieger Waldemar Cierpinski für die DDR Bronze.

Nach Silber von Weitspringerin Malaika Mihambo am Sonntag ist der Petros-Coup bereits das zweite Edelmetall für den Deutschen Leichtathletik-Verband in Japan. Bei der vergangenen WM in Budapest vor zwei Jahren waren die deutschen Sportlerinnen und Sportler noch komplett ohne Medaille geblieben.