Merz ernennt Investitionsbeauftragten

Berlin (d.de) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der Commerzbank, Martin Blessing, als Persönlichen Beauftragten für Investitionen ernannt. Der Investitionsbeauftragte werde „Türen öffnen, Vertrauen in unseren Standort schaffen und Investitionen nach Deutschland holen“, sagte Merz. Zu den Aufgaben von Blessing zähle es zudem, „konkrete Vorschläge für den Rückbau der Bürokratie, für mehr Tempo und für bessere und verlässliche Rahmenbedingungen zu unterbreiten“. Er bringe dafür reichlich Erfahrung und ein internationales Netzwerk mit.

Blessing betonte, dass er eng mit allen zuständigen Ressorts zusammenarbeiten wolle: „Das Ziel für uns alle muss sein: mehr Wachstum, mehr Arbeitsplätze, mehr ökonomische Dynamik.“

Blessing soll als zentraler Ansprechpartner für ausländische Investoren fungieren und den Investitionsstandort Deutschland international vertreten. Dafür wird er auch den Aufsichtsratsvorsitz der Germany Trade and Invest (GTAI) übernehmen, der Gesellschaft der Bundesregierung für Außenwirtschafts- und Standortmarketing.

Martin Blessing war von 2008 bis 2016 Vorstandsvorsitzender der Commerzbank. Seit 2022 ist er Verwaltungsratspräsident der dänischen Danske Bank.