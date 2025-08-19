Merz: Erwartungen an Ukraine-Gipfel wurden übertroffen

Washington (dpa) - Bundeskanzler Friedrich Merz (Foto) hat eine positive Bilanz des Ukraine-Gipfels im Weißen Haus in Washington gezogen. „Meine Erwartungen sind eigentlich nicht nur getroffen, sondern übertroffen worden“, sagte Merz nach den Gesprächen.

Es handele sich um „schicksalshafte Tage für die Ukraine und für Europa“, so Merz. Das Gespräch mit US-Präsident Donald Trump sei sehr offen gewesen. Echte Verhandlungen könne es nur auf einem Gipfel geben, an dem auch die Ukraine teilnehme. „Ein solcher Gipfel ist nur denkbar, wenn die Waffen schweigen“, betonte der Kanzler.

Eine intensive Diskussion habe es in den Beratungen im Weißen Haus zu Sicherheitsgarantien für die Ukraine nach einem Friedensschluss gegeben. „Wir haben sehr nachdrücklich die Ankündigung von Präsident Trump begrüßt, der Ukraine Sicherheitsgarantien zu geben“, sagte Merz.

Die Frage, wer sich in welchem Umfang an diesen Sicherheitsgarantien beteilige, müsse man zwischen den europäischen Partnern und der US-Regierung besprechen. „Völlig klar ist, dass sich ganz Europa daran beteiligen sollte“, so der Kanzler.