Deutschland fliegt erneut Hilfsgüter nach Gaza

(d.de) - Deutschland beteiligt sich erneut an der humanitären Versorgung der Zivilbevölkerung im Gazastreifen. In einer gemeinsamen Aktion des Verteidigungsministeriums und des Auswärtigen Amtes wurden am 1. August die ersten beiden Flüge mit insgesamt 34 Paletten erfolgreich über Gaza abgeworfen. Sie enthielten rund 14 Tonnen Nahrungsmittel und medizinische Hilfsgüter.

Verteidigungsminister Boris Pistorius betonte die Dringlichkeit der Lage: „Für viele Menschen in Gaza – auch Kinder – geht es ums nackte Überleben.“ Gleichzeitig forderte er Israel auf, den umfassenden Zugang für humanitäre Hilfe sicherzustellen. Bundeskanzler Friedrich Merz unterstrich auf X: „Wir wissen, dass Airdops sind nur ein kleiner Beitrag sind, um das Leid der Menschen in Gaza zu lindern. Deshalb arbeiten wir weiter intensiv daran, Hilfe über den Landweg zu ermöglichen.“