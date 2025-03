Tag der Raumfahrt in Deutschland

Berlin (d.de) - Um zu zeigen, wo in Deutschland Raumfahrt stattfindet, richtet die Bundesregierung zusammen mit der Deutschen Raumfahrtagentur des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) erstmals einen „Tag der Raumfahrt“ aus. Am 28. und 29. März präsentieren Einrichtungen mit Raumfahrtbezug deutschlandweit auf zahlreichen Veranstaltungen ihre Themen aus dem All und bieten Aktionen zum Mitmachen an. „Der bundesweite Tag der Raumfahrt ist eine fantastische Gelegenheit, Menschen für den Weltraum zu begeistern und neueste Entwicklungen zu zeigen“, sagt die DLR-Vorstandsvorsitzende Anke Kaysser-Pyzalla.

Die Auftaktveranstaltung findet heute im Futurium in Berlin statt. In Panels mit prominenten Gästen werden die Fragen diskutiert, welche Rolle Raumfahrt in der Zukunft spielt und welche Ziele Deutschland und die Europäische Weltraumorganisation ESA verfolgen. Ebenfalls am Freitag lädt das DLR zur zentralen Veranstaltung in die XPost Köln ein. Die Besucherinnen und Besucher bekommen Einblicke in die Vielfalt der Forschung von der Erkundung unserer Planeten im Sonnensystem, über die Erdbeobachtung, Raumfahrtsysteme, die Raumfahrtmedizin bis hin zu Kommunikation und Navigation und weiteren Anwendungen aus dem All für die Erde.