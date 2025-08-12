Tourismus in Deutschland auf Rekordniveau

Wiesbaden (dpa) - Urlaubs- und Geschäftsreisen in Deutschland sind so gefragt wie nie. Trotz einer gesunkenen Nachfrage aus dem Ausland registrierten Hotels und andere größere Beherbergungsbetriebe im ersten Halbjahr 2025 rund 223,3 Millionen Übernachtungen und damit 0,1 Prozent mehr als beim bisherigen Höchstwert im Rekordjahr 2024. Das berichtet das Statistische Bundesamt.

Dass allein im Juni 12,7 Prozent weniger Gäste aus dem Ausland kamen, führen die Statistiker auf die besonders hohe Zahl aus dem Vorjahr zurück, als die Fußball-Europameisterschaft Fans aus allen Ländern angezogen hatte.