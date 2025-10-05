Wadephul fordert Einsatz für Gaza-Friedensplan

Berlin (dpa) - Außenminister Johann Wadephul fordert die Partner in der EU und der Golfregion auf, mit einer Kraftanstrengung zum Erfolg des Gaza-Friedensplans von US-Präsident Donald Trump beizutragen. „Um den US-Plan jetzt schnell umzusetzen, ist zupackende internationale Zusammenarbeit gefragt“, sagte er vor der Abreise nach Katar und Kuwait. „Die Signale der letzten Tage geben mir Zuversicht, dass Israels Regierung und die Hamas bereit sind, die dazu notwendigen Schritte zu gehen. Dazu ist jedoch weiter die Mithilfe aller nötig, die Einfluss geltend machen können.“

Für den kommenden Montag sind in Ägypten Gespräche über Trumps Friedensplan geplant, die vermutlich mithilfe von Vermittlern geführt werden. Das ägyptische Außenministerium teilte mit, Vertreter Israels und der Hamas zu empfangen, um unter anderem über den Austausch der israelischen Geiseln im Gazastreifen mit palästinensischen Gefangenen zu verhandeln.

Wadephul sagte, der Friedensplan von Trump biete „eine einzigartige Chance“, auch weil er von arabischen und muslimischen Staaten mitgestaltet wurde und unterstützt wird. „Nach zwei schrecklichen Jahren von Gewalt und Zerstörung muss diese große Chance jetzt genutzt werden“, so der Bundesaußenminister.