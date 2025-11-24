Zum Hauptinhalt springen
Wadephul sieht Fortschritte für Friedensplan

Die Verhandlungen über eine für alle Seiten annehmbare Einigung gehen weiter. Der deutsche Außenminister ist vorsichtig optimistisch.

24.11.2025
Außenminister Johann Wadephul
Außenminister Johann Wadephul © dpa

Berlin (dpa) – Außenminister Johann Wadephul sieht Fortschritte im Ringen um einen Friedensplan für ein Ende des Ukraine-Krieges. Aus dem ursprünglichen Friedensplan seien alle Fragen, die Europa und die Nato betreffen, entfernt worden. „Das ist ein entscheidender Erfolg, den wir gestern erzielt haben“, sagte er im Deutschlandfunk vor dem Hintergrund der Gespräche zwischen Vertretern der USA und der Ukraine in Genf.  

In Genf hatten am Sonntag in unterschiedlichen Gesprächsformaten Unterhändler Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens, Italiens, der EU, der Ukraine und der Vereinigten Staaten über den 28 Punkte umfassenden Friedensplan der US-Seite beraten. Die USA und die Ukraine erstellten eine neue Version des Entwurfes, US-Außenminister Marco Rubio sprach in Genf von „enormen Fortschritten“. Die noch offenen Punkte seien „nicht unüberwindbar“, sagte er – ohne Details zu den strittigen Themen zu nennen.

