80. UN-Generaldebatte eröffnet

New York (dpa/d.de) – Die frühere deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat in ihrer neuen Rolle als Vorsitzende der UN-Vollversammlung die Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen aufgefordert, gemeinsam bessere Arbeit zu leisten. Unter anderem angesichts der zahlreichen Kriege und Konflikte auf der Welt „müssen wir eindeutig besser werden“, sagte Baerbock zum Auftakt der 80. Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York, die unter dem Leitmotiv „Better together: 80 years and more for peace, development and human rights“ steht.

Die 80. Generaldebatte sei deshalb kein Anlass für „große Feiern“ – sondern „es geht darum, die Entschlossenheit zu finden, nicht aufzugeben. Die Entschlossenheit, gemeinsam besser zu sein“, so Baerbock.