Arrow 3 stärkt deutsche Luftverteidigung

Berlin/Holzdorf (dpa) – Mit der am heutigen Mittwoch anstehenden Inbetriebnahme erster Elemente des neuen Raketenabwehrsystems Arrow 3 sieht Verteidigungsminister Boris Pistorius die Luftverteidigung Deutschlands und seiner Partner deutlich gestärkt. „Wir erlangen damit erstmals die Möglichkeit zur Frühwarnung und zum Schutz unserer Bevölkerung und Infrastruktur vor weitreichenden ballistischen Raketen“, sagte Pistorius in Berlin.

Arrow 3 wurde gemeinsam von Israel und den USA entwickelt. Das System kann feindliche Flugkörper außerhalb der Atmosphäre im beginnenden Weltraum durch einen direkten Treffer zerstören. Das System bildet damit die oberste Schicht eines Verteidigungssystems. „Wir stärken damit den europäischen Pfeiler der Nato und übernehmen ein Nato-Planungsziel“, sagte Pistorius.

Der Aufbau des in Israel beschafften Systems Arrow 3 ist eine Reaktion auf die Bedrohung durch Russland. Die Inbetriebnahme am Luftwaffenstützpunkt Schönewalde/Holzdorf in Brandenburg ist der erste von drei geplanten Arrow-Standorten in Deutschland.