Deutschland sagt Finanzierung von US-Waffen für Ukraine zu

Berlin (dpa, d.de) - Deutschland will eine weitere dreistellige Millionensumme für amerikanische Waffen- und Munitionslieferungen an die Ukraine bereitstellen. Man habe sich darauf verständigt, sich mit mindestens 150 Millionen Euro an einem neuen Paket der PURL-Initiative zu beteiligen, sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius nach dem gestrigen Treffen der sogenannten Fünfergruppe („Group of Five“). Die Fünfergruppe besteht aus den Verteidigungsministerinnen und -ministern Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens, Italiens und Polens sowie der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas. Zum Termin in Berlin war außerdem der ukrainische Verteidigungsminister Denys Schmyhal als Gast zugeschaltet, der über die Lage in seinem Land berichtete.

PURL steht für „Prioritised Ukraine Requirements List“. Die Initiative sieht vor, dass in den USA hergestellte Munition und Waffen an die europäischen Verbündeten und Kanada verkauft werden. Zu den aktuellen russischen Angriffen auf das Land sagte Pistorius, es gehe Kremlchef Wladimir Putin derzeit sehr erkennbar und klar darum, den Winter für die Ukraine so unerträglich wie möglich zu machen und den Widerstandswillen der Ukrainerinnen und Ukrainer zu brechen.