Einheit zur Drohnenabwehr startet ihren Dienst

Nach zahlreichen Sichtungen von Drohnen über europäischen Flughäfen im Herbst, nimmt eine neue Drohnenabwehreinheit heute ihren Dienst auf.  

02.12.2025
Eine fliegende Drohne.
Eine neue Abwehreinheit soll Drohnen abfangen. © Tkyszk/ Adobe Stock

Ahrensfelde (d.de) – Nach mehreren Drohnensichtungen an Flughäfen und über kritischer Infrastruktur hat die Bundespolizei in Ahrensfelde heute eine neue Drohnenabwehreinheit in Dienst gestellt. Sie ist Teil einer bundesweiten Strategie, die die Regierung nach der kurzzeitigen Stilllegung der Flughäfen in München und Kopenhagen im Herbst beschleunigt vorantreibt. 

Die neue Einheit soll Drohnen mit moderner Technik schneller erkennen und abwehren. Zum Start stellt sie erste Einsatzverfahren vor, Innenminister Alexander Dobrindt ist vor Ort. Noch im Dezember soll zudem ein gemeinsames Drohnenabwehrzentrum von Bund und Ländern folgen; über den Standort berät aktuell die Innenministerkonferenz. 

Parallel arbeitet die Bundesregierung an Gesetzesänderungen, die der Bundespolizei und in Ausnahmefällen auch der Bundeswehr erweiterte Befugnisse zur Drohnenabwehr geben sollen. 

