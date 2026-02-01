Reiche: Energiepartnerschaft mit Saudi-Arabien

Riad/Berlin (dpa) - Mit dem Anschub von Investitionen unter anderem im Energiesektor will Wirtschaftsministerin Katherina Reiche die Beziehungen zu Saudi-Arabien ausbauen.

„Saudi-Arabien ist für Deutschland ein strategischer Partner – wirtschaftlich, energiepolitisch und technologisch. Wir wollen unsere Partnerschaft vertiefen, insbesondere in den Bereichen Energie, Start-Ups, Künstliche Intelligenz, Verteidigung und Zukunftstechnologien“, sagte Reiche vor ihrem Abflug nach Riad.

Es solle auch eine Energiepartnerschaft unterzeichnet werden. Diese umfasse neben dem Bezug von Öl- und Gasprodukten aus Saudi-Arabien auch gezieltes strategisches Investment in erneuerbare Energien. Reiche nannte Speichertechnologien und nachhaltigen Wasserstoff. Saudi-Arabien lege auch einen starken Fokus aus Dekarbonisierung. Reiche werde von 35 Unternehmen und elf Start-ups begleitet, aus der klassischen Energie- und der Erneuerbaren-Branche.

Mit Blick auf die USA unter Präsident Donald Trump sagte Reiche: „Wenn Partnerschaften, auf die man sich Jahrzehnte verlassen hat, anfangen, ein wenig brüchig zu werden, müssen wir nach neuen Partnern suchen.“ Deutschland müsse sich als exportorientierte Nation breiter aufstellen.