17 Paralympics-Medaillen für Deutschland

Cortina d'Ampezzo/Tesero (dpa/d.de) - Am Sonntagabend sind die 14. Winter-Paralympics in Mailand und Cortina d'Ampezzo zu Ende gegangen. Deutschland sammelte bei den Spielen in Norditalien insgesamt 17 Medaillen und belegte damit Platz elf im Medaillenspiegel. 40 Athletinnen und Athleten sowie acht Guides – so groß war das Team D Paralympics im Winter seit Lillehammer 1994 nicht mehr. Zweimal Gold, sechsmal Silber und neunmal Bronze lautet die Bilanz mit Blick auf die Medaillen.

„Was für ein Fest des Spitzensports – insgesamt 17 Medaillen konnte unser starkes Team für Deutschland bei den Paralympischen Spielen gewinnen. Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für diese spannenden Wettkämpfe“, schrieb Bundeskanzler Friedrich Merz auf Instagram. Herausragende deutsche Athletin war Anna-Lena Forster mit jeweils Gold in der Abfahrt und im Riesenslalom sowie Silber in der Super-Kombination. Eifrigste Medaillensammler waren die Nordischen im Langlauf und Biathlon, wo Anja Wicker am Schlusstag mit Platz zwei über 20 km ihre insgesamt vierte Medaille gewann.