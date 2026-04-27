Deutsch-britischer Wirtschaftsgipfel in Berlin

Berlin (dpa) – Gut sechs Jahre nach dem Brexit nähern sich Deutschland und Großbritannien zunehmend an. Die nächsten Schritte sollen heute beim Germany-UK Business-Government Forum in Berlin bekanntgegeben werden.

Das Vereinigte Königreich war 2022 nach dem EU-Austritt 2020 zwischenzeitlich aus den Top 10 der deutschen Handelspartner gefallen. Mit einem Handelsvolumen von 118,4 Milliarden Euro lag UK 2025 immerhin wieder auf dem neunten Platz – vor dem Brexit hatten die Briten aber dauerhaft zu den Top 5 gehört. Für Großbritannien ist Deutschland Handelspartner Nummer drei hinter den USA und China, wie die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) schreibt.

Mehrere deutsche Firmen aus der Verteidigungsindustrie haben sich zuletzt in Großbritannien niedergelassen. Rheinmetall produziert laut Germany Trade and Invest (GTAI) unter anderem 623 Transportpanzer für die britische Armee, auch für die Produktion von Drohnen wechselten deutsche Start-ups über den Ärmelkanal.

Mit Blick auf die deutschen Warenexporte ist das Auto der Erfolgsgarant in Großbritannien. „Die Neuwagenregistrierungen in UK sind 2025 um 3,5 Prozent auf über zwei Millionen Pkw gestiegen“, sagte Experte Marc Lehnfeld von GTAI der dpa. „Die deutschen Pkw-Exporte wiederum stiegen im gleichen Zeitraum um über 12 Prozent auf 15,8 Milliarden Euro an. Deutschlands wichtigstes Exportgut auf die Insel macht nun wieder jeden fünften Euro der deutschen Ausfuhren nach UK aus.“