Neue KI-Allianz für Behörden und kritische Infrastruktur

Berlin (dpa/ d.de) – Die deutsche KI-Firma Aleph Alpha und das kanadische Unternehmen Cohere bündeln ihre Kräfte, um eine sichere, kontrollierbare KI-Alternative für Behörden und stark regulierte Branchen aufzubauen – als Gegenmodell zur Dominanz großer US-Anbieter. Der Deal wurde in Berlin gemeinsam mit Kanadas Digitalminister Evan Solomon und Bundesdigitalminister Karsten Wildberger vorgestellt.

Die Anwendungen sollen ohne Internetanbindung betreibbar sein und ist besonders für Verwaltung sowie kritische Infrastruktur gedacht, nicht für Privatnutzer.

Die Schwarz-Gruppe unterstützt das Vorhaben mit rund 500 Millionen Euro Finanzierung, die Cloud Stackit soll die technische Basis liefern.