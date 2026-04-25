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Neue KI-Allianz für Behörden und kritische Infrastruktur

US-Anbieter dominieren mit ihren KI-Modellen den Markt. Ein deutsch-kanadischer KI-Deal soll nun für Konkurrenz sorgen.

25.04.2026
Kanadas Digitalminister Evan Solomon und Bundesdigitalminister Karsten Wildberger bei einer Pressekonferenz in Berlin.
Kanadas Digitalminister Evan Solomon (Mitte) und Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (rechts) in Berlin. © picture alliance / dpa

Berlin (dpa/ d.de) – Die deutsche KI-Firma Aleph Alpha und das kanadische Unternehmen Cohere bündeln ihre Kräfte, um eine sichere, kontrollierbare KI-Alternative für Behörden und stark regulierte Branchen aufzubauen – als Gegenmodell zur Dominanz großer US-Anbieter. Der Deal wurde in Berlin gemeinsam mit Kanadas Digitalminister Evan Solomon und Bundesdigitalminister Karsten Wildberger vorgestellt.

Die Anwendungen sollen ohne Internetanbindung betreibbar sein und ist besonders für Verwaltung sowie kritische Infrastruktur gedacht, nicht für Privatnutzer.

Die Schwarz-Gruppe unterstützt das Vorhaben mit rund 500 Millionen Euro Finanzierung, die Cloud Stackit soll die technische Basis liefern.

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