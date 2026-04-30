Santa Marta (dpa) – Vor dem Hintergrund der fortschreitenden Erderhitzung wollen Deutschland und mehr als 50 weitere Staaten den Ausstieg aus fossilen Energien vorantreiben. Sie trafen sich bei einer von Kolumbien und den Niederlanden ausgerichteten Konferenz im kolumbianischen Santa Marta.

An dem Treffen nahmen 57 Länder teil, die zusammen rund ein Drittel der weltweiten Wirtschaftsleistung repräsentieren. Ziel war es nicht, neue Klimaziele zu verhandeln, sondern die Umsetzung bestehender Zusagen voranzubringen. Deutschland wurde bei der Konferenz durch Staatssekretär Jochen Flasbarth aus dem Bundesumweltministerium vertreten.