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Ausstieg aus fossilen Energien vorantreiben

Vertreter von Deutschland und 56 weiteren Staaten besprachen bei einer Konferenz in Kolumbien, wie Vereinbarungen schneller umgesetzt werden können.

30.04.2026
Eine Industrieanlage an einem Gewässer
Kohlekraftwerk in Datteln © picture alliance / Jochen Tack | Jochen Tack

Santa Marta (dpa) – Vor dem Hintergrund der fortschreitenden Erderhitzung wollen Deutschland und mehr als 50 weitere Staaten den Ausstieg aus fossilen Energien vorantreiben. Sie trafen sich bei einer von Kolumbien und den Niederlanden ausgerichteten Konferenz im kolumbianischen Santa Marta. 

An dem Treffen nahmen 57 Länder teil, die zusammen rund ein Drittel der weltweiten Wirtschaftsleistung repräsentieren. Ziel war es nicht, neue Klimaziele zu verhandeln, sondern die Umsetzung bestehender Zusagen voranzubringen. Deutschland wurde bei der Konferenz durch Staatssekretär Jochen Flasbarth aus dem Bundesumweltministerium vertreten. 

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