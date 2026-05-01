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Wadephul: Großer Durchbruch für Menschen in Sudan

Vor zwei Wochen ging es in Berlin um Hilfsgelder für Sudan, nun liegt mit den „Berliner Prinzipien“ eine gemeinsame Erklärung vor. 

01.05.2026
Eine Person sitzt auf einem geflochtenen Bettgestell im Freien; im Hintergrund stehen verstreute Möbel, Tonnen und ein Fahrzeug in einer staubigen Landschaft.
Flüchtlinge aus Sudan warten hinter dem Grenzübergang Joda auf die Weiterreise in die südsudanesische Grenzstadt Renk. © picture alliance/dpa | Eva-Maria Krafczyk

Rabat (dpa) – Gut zwei Wochen nach der internationalen Sudan-Konferenz in Berlin hat das Auswärtige Amt die „Berliner Prinzipien“ bekanntgegeben, eine gemeinsame Erklärung der Staaten, die in dem Konflikt zu vermitteln versuchen. Außenminister Johann Wadephul bezeichnete die Erklärung aller regionalen Akteure mit Einfluss auf die Konfliktparteien als wichtigen Erfolg. „Das ist ein großer Durchbruch für die Menschen im Sudan, für die Menschen am Horn von Afrika“, sagte er in der marokkanischen Hauptstadt Rabat. 

In den „Berliner Prinzipien“ werden die Einheit und die territoriale Unversehrtheit Sudans betont. Die Unterzeichner unterstreichen, jede direkte oder indirekte finanzielle, militärische oder logistische Unterstützung der Kriegsparteien von außerhalb, die eine Fortdauer des Bürgerkriegs ermögliche, müsse aufhören. 

An der Konferenz in Berlin hatten außer Außenministern der Geber- und Vermittlerstaaten auch zivile Akteure aus Sudan teilgenommen. In der Erklärung wird insbesondere die Notwendigkeit einer politischen Lösung des Konflikts gefordert, außerdem der ungehinderte Zugang von Hilfsorganisationen zu notleidenden Menschen. 

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