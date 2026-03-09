Cem Özdemir führt Grüne zu Wahlsieg in Baden-Württemberg

Stuttgart/Berlin (dpa) - Die Grünen mit Cem Özdemir an der Spitze haben mit knappem Vorsprung die Landtagswahl in Baden-Württemberg gewonnen. Die CDU kommt nach dem vorläufigen Endergebnis nur auf Platz zwei. Der 60-jährige frühere Bundesminister Özdemir dürfte jetzt Nachfolger von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), werden, der nach 15 Jahren im Amt nicht mehr antrat. Über Monate hatte die CDU mit Landeschef Manuel Hagel in Umfragen deutlich geführt, am Ende holten die Grünen aber rasant auf.

Die AfD verdoppelt ihren Stimmenanteil. Die SPD stürzt auf ein historisches Tief bei Landtagswahlen bundesweit und ist gerade noch so im Parlament vertreten. Die FDP und die Linke scheitern an der Fünf-Prozent-Hürde.

Die Grünen kommen laut vorläufigem Endergebnis auf 30,2 Prozent (2021: 32,6 Prozent), die CDU liegt mit 29,7 Prozent knapp dahinter (24,1). Die AfD erhält 18,8 Prozent (9,7). Mit großem Abstand folgt die SPD mit 5,5 Prozent (11,0). Die FDP kommt auf 4,4 Prozent (10,5), die Linke ebenfalls auf 4,4 Prozent (3,6).

Cem Özdemir erklärte sich am Abend zum Sieger und bot der CDU eine erneute Zusammenarbeit an. Özdemir wurde 1965 in Urach nahe Stuttgart geboren. Seine Eltern waren zuvor aus der Türkei nach Deutschland eingewandert. Özdemir wird somit der erste deutsche Ministerpräsident mit türkischem Migrationshintergrund sein.